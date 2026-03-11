Wohnquartier Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn

Dieses außergewöhnliche Penthouse verkörpert Luxus und architektonische Exzellenz. Mit einer beeindruckenden Fläche von 414 m2 auf einer Ebene verfügt dieses exklusive Anwesen auch über eine Panoramaterrasse von ca. 133 m2 mit herrlichem Meerblick. In der renommierten Wohnanlage Andromeda Reborn, nur 500 m von den ruhigen Ufern mit Blick auf den Hafen von Jaffa entfernt, bietet diese Unterkunft ein außergewöhnliches Lebenserlebnis. Dieses Penthouse wurde sorgfältig entworfen, um eine Atmosphäre von Ruhe und Stil zu schaffen. Hauptmerkmale: - Gesamtzahl der Stücke : 8 – Anzahl der Zimmer: 7 (davon 5 Elternsuiten) – Anzahl der Badezimmer: 5 (einschließlich eines mit Sauna-hammam und schwimmender Badewanne) – Anzahl der Toilettenartikel: 2 – Mamad (starkes Zimmer) – unabhängige Unterkunft von ca. 41 m2, befindet sich auf der Ebene des Parkplatzes, mit einem privaten Eingang im Landregister registriert. – Benutzerdefinierte Küche im rustikalen Stil mit einer großen Speisekammer. – Hohe Decken von etwa 4 Metern. - Glasbuchten. – Natürlicher Marmor innen und außen verwendet. – Benutzerdefinierte Zimmermannschaft im ganzen Haus. – Integrierte Hausautomatisierungstechnologie. – Unabhängige Klimaanlage für jedes Zimmer. – Integriertes Audiosystem mit eingebauten Lautsprechern. – Erweitertes Sicherheitssystem mit Kameras. – Externer Taubenschutz. – Fortgeschrittenes Bewässerungssystem. – Optionaler Jacuzzi. – Parkplatz: 4 Standard-Parkplätze in der Tiefgarage des Projekts. Wohnkomplex Andromeda Reborn: Die Wohnanlage Andromeda Reborn ist ein prestigeträchtiges Projekt auf dem historischen Hügel von Andromède in Old Jaffa, das das reiche Erbe der Nachbarschaft mit modernem Luxus verbindet. Der Komplex besteht aus zwei eleganten achtgeschossigen Gebäuden, darunter sechs Wohnebenen und zwei unterirdischen Ebenen für private Parkplätze und Lagerung, für den Komfort der Bewohner. Architekt Alex Cohen und Innenarchitekt Itay Shmutar entwarfen ein Design, das von der griechischen Architektur und der Mittelmeerküste inspiriert wurde und die Struktur harmonisch mit dem malerischen Ambiente der alten Jaffa verbindet. Das Projekt konzentriert sich auf hochwertige Oberflächen und umfasst innovative Designelemente, um höchste Standards zu erfüllen. Die Bewohner profitieren von einer Reihe von High-End-Annehmlichkeiten, darunter private Außenbereiche, ein chlorfreies Schwimmbad betrieben von einem natürlichen Wassertisch bei einer konstanten Temperatur von 24° C das ganze Jahr über, ein Wellness- und Fitnesscenter, ein hoteleigenes Café, ein Club für Bewohner und ein 24/7-Management- und Sicherheitsservice. Dieses exklusive Angebot bietet eine ruhige und raffinierte Lebenserfahrung in einem der beliebtesten Viertel der Region.