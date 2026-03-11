  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Wohnquartier Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
;
9
ID: 34428
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

Über den Komplex

Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen * 2 Zimmer 49m2 + 10m2 Terrasse ab 3.086.000NIS * 3 Zimmer 78m2 + 14m2 von 4.915.000NIS * Penthouses 5 Zimmer 89m2 + 55m2 ab 7.670.000NIS * Ein Penthouse 2 Zimmer 48m2 + 17m2 3.653.000 (Ergänzung pro Etage: 50.000NIS) Ende 2028 Bankgarantien

Tel-Aviv, Israel
