  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Vue mer exceptionnelle

Aschkelon, Israel
von
$329,175
10
ID: 34805
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

am ashkelon marina, sehr viel zu ergreifen 2 p von 40m2 voller Meerblick mit Balkon, mamad, Aufzug und Tiefgarage

Aschkelon, Israel
