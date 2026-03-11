  1. Realting.com
Wohnquartier Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Aschdod, Israel
von
$705,375
;
6
ID: 34092
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Jabotinsky, 47 by hgdwl

Über den Komplex

Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

