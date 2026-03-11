  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Affaire prevoir renovation complete superbe location

Wohnquartier Affaire prevoir renovation complete superbe location

Ra’anana, Israel
von
$2,16M
;
3
ID: 34168
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Yigael Yadin

Über den Komplex

Cottage von 8,5 Stücken mit einem potenziellen Riesen. Vor einem Park. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn. Ruhige Gegend. Großer Keller.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra’anana, Israel
von
$2,16M
Wohnviertel Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Zum Verkauf – super renovierte Wohnung von 5 Zimmern (105 m2 Netto) mit einer schönen Terrasse von 20 m2, im 2. Stock eines gut gepflegten Gebäudes, ohne Aufzug. Die Wohnung zeichnet sich durch ihre Helligkeit, seine Ruhe und seine perfekte Verteilung von Räumen aus: angenehmes Wohnzimmer, m…
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,01M
VERKAUF – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Traumlage in der Nähe des Meeres Entdecken Sie ein außergewöhnliches Anwesen, das sich ideal nur wenige Meter vom Meer und dem berühmten Herbert Samuel Boulevard entfernt befindet. Gesamtfläche : 102 m2 bewohnbar + 50 m2 Terrassen Privater L…
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,85M
Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen a…
