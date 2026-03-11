  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Tel-Aviv, Israel
$1,82M
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kosowski, 58

Über den Komplex

Neu im Verkauf ausschließlich Kosovsky Street 58 Erste Linie zum Yarkon Park! Eine schöne 4-Zimmer-Wohnung, hell und umgeben von Grün in einer außergewöhnlichen Weise. Renoviert mit hochwertigen Materialien von einem Architekten! 87 m2 Wohnfläche + 16 m2 luxuriöser Balkon 1. Stock Gebäude mit Aufzug (Gesamtzugänglichkeit) Straße Seite Master Schlafzimmer + mamad + Kinderzimmer Standard- und überdachte Parkplätze Gebäude 1999

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Rez de jardin spacieux
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,53M
Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen S…
Wohnviertel Projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$893,475
Projekt von Adéret Jerusalem Das Adéret Jerusalem-Projekt liegt im Herzen der neuen Nachbarschaft von Givat HaMatos und bietet eine seltene Gelegenheit, in einem modernen und familiären Umfeld in Jerusalem zu leben. Es ist das erste Projekt in der Gegend gebaut, Symbol für die Erneuerung un…
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$423,225
In der neuen Nachbarschaft von Netivot Das Ramot Yoram Bezirk in der Mitte der Expansion angrenzend an den Neve Sharone Bezirk. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung innerhalb von 2 Jahren .With Bankgarantie
