  4. Wohnquartier Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Aschkelon, Israel
von
$1,49M
;
7
ID: 34564
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

Über den Komplex

Français Français
Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Residenz des Dimri Tower, im Herzen des beliebten Stadtviertels in Ashdod, bietet eine außergewöhnliche Lebensqualität, mit Blick auf das Meer. Mit einer Fläche von 159 m2, mit einer Terrasse von 15 m2, diese geräumige und helle Wohnung befindet sich im 13. Stock, bietet einen unverbauten und atemberaubenden Blick auf das Meer. Eigenschaften: Moderne Residenz mit Pool und Fitnessraum Mamad (safe room) Zentrale Klimaanlage Private Tiefgarage In der Nähe aller Annehmlichkeiten (Shops, Schulen, Transport, etc.) Eine seltene Gelegenheit in bester Lage, ideal für eine Familie oder für eine High-End-Investition. Um absolut gesehen zu werden!

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
