Wohnquartier Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

BZH
Neu exklusiv!
RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein luxuriöses 6-Zimmer-Haus in der neuen Wohngegend von Givat Olga, etwa 200 Meter vom Meer entfernt!
Ein neues Haus, eine einzigartige Wohnumgebung:
- Neues Designhaus,
- 6 Zimmer mit 270 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von ca. 230 m2,
- Modernes und raffiniertes Interieur, in jedem Detail gedacht,
- Großes Wohnzimmer mit Blick auf die Außenseite,
- Ausgezeichnete koschere Küche mit einer großen zentralen Insel,
- Große helle Elternsuite,
- Geräumige Zimmer,
- Möglichkeit, ein Studio mit eigenem Eingang zu machen,
- Dachdeck mit Meerblick!
- Benutzerdefinierte Zimmerei,
- Klimaanlage in jedem Zimmer,
- Smart home - Home Automation System,
- Zwei Parkplätze, Keller.
Ein außergewöhnliches Gut! Der Traum, am Meer zu leben!
Worauf wartest du?
Ra'hel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera
Berufsabschluss - 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Freizeit
