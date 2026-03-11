  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Wohnquartier Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Wohnquartier Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Israel
von
$1,14M
;
2
ID: 34497
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

Über den Komplex

Français Français
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. Premium Residence: Ferienwohnungen 2–3 Zimmer Ideales Format für schnell drehende Mietinvestitionen. 67m2+28m2 Terrasse Unterschiedliche Vorteile: ✔ Sporthalle ✔ Pilates Studio ✔ Spielraum ✔ Dachboden mit Jacuzzi ✔ Dynamische städtische Umwelt Warum hier investieren? • 2–3 Stück Typologie = am meisten gesuchtes Produkt Strategische Lage im israelischen Wirtschaftsgebiet Moderne Residenz mit Dienstleistungen = langfristige Bewertung Ein Immobilienvermögen, das zwischen Mietertrag und Mehrwertpotenzial ausgewogen ist. Rate Raster und Simulationen auf Anfrage

Standort auf der Karte

Givat Shmuel, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Realting.com
Gehen