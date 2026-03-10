  1. Realting.com
Wohnquartier Appartements a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
;
3
ID: 34825
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Schöne neue Wohnungen, 5 Stück 127 m2. . Aufzüge . Terrasse von 12 m2. . Offene Sicht . Privatparkplatz. . Klimaanlage 10 Gehminuten von der Straßenbahn entfernt.

Tel-Aviv, Israel
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Realting.com
Gehen