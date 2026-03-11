  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

von
$2,07M
;
10
ID: 34383
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dr Bodenheimer, 2

Über den Komplex

Français Français
Neu zum exklusiven Verkauf! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – ein neues Luxusprojekt der Gabay Group Im Herzen des neuen Nordens, nur wenige Minuten von Hayarkon Park, Straßenbahn, Cafés und Geschäften. Eine gut ausgestattete 4-Zimmer-Wohnung mit einem schönen Finish Im 4. Stock (von 8) • Wohnfläche von ca. 91 m2 • Geräumige und sonnige Terrasse von 10 m2 • Tiefgarage • Höhle

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

