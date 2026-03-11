Wohnquartier A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

  1. Realting.com
von
$1,22M
7
ID: 34487
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Über den Komplex

Français Français
In der Mendeli Street, einer der beliebtesten Adressen von Tel Aviv, genießt diese Wohnung eine außergewöhnliche Lage nur wenige Schritte vom Strand, angesehene Hotels, Cafés und Unterhaltung im Stadtzentrum, und bietet eine ruhige Wohnanlage. Es ist eine helle 3-Zimmer-Wohnung von 70 m2, befindet sich im 4. Stock mit Aufzug. Seine Nord- und Ostorientierungen sorgen für eine schöne natürliche Helligkeit und ausgezeichnete Lüftung den ganzen Tag. Das Gebäude ist gut gepflegt, durch Digicode gesichert und verfügt über einen Schutz (miklat). Die Immobilie wird derzeit gemietet und bietet ein unmittelbares Interesse an einem Investor. Eine ideale Gelegenheit für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine Kulturanlage in der Nähe des Meeres.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

