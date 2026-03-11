  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$924,825
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34106
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität. Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht. Eine ideale Wohnumgebung Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität. Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche. Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$627,000
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Verkauf Jerusalem, Bayit vegan, Neubau mit Aufzug und Tiefgarage Penthouse 5 Zimmer 140m2 Wohnfläche, 170m2 Terrasse und Garten, herrlicher Panoramablick auf Jerusalem! Sehr großes Wohnzimmer, unabhängige Küche, Master-Suite, 2 Bäder, 3 Orientierungen, mamad Zimmer, Klimaanlage, Zentralheizu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Alle anzeigen Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,86M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen