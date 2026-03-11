  1. Realting.com
Wohnquartier Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel

Chadera, Israel
$686,565
9
ID: 34491
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

Über den Komplex

BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. Eigenschaften: ✅ Duplex-Penthouse von 5 Zimmern von 150 m2, ✅ Sonnenterrasse von 50 m2, ✅ Auf der 8. und 9. Etage, ✅ 2 Elternsuiten und ein sicheres Zimmer, ✅ Geräumiges Wohnzimmer, ✅ 3 Badezimmer und 3 Toiletten, ✅ Aufzug, ✅ Parken, ✅ Riesiges Potenzial, ✅ Nähe der Autobahnausfahrt Tel Aviv, Haifa, ✅ 5 Minuten mit dem Auto Handelsdorf Moul Ha'Hof, ✅ 10 Gehminuten vom Meer entfernt! Eine einmalige Gelegenheit! Ra'hel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera Berufsabschluss - 313736 Beezrat Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea !

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
