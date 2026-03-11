Wohnquartier Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Dieses luxuriöse Anwesen in den renommierten Yoo Towers von Tel Aviv bietet dank seines anspruchsvollen Designs und seiner privilegierten Lage ein außergewöhnliches Leben. Erstellt von dem berühmten Architekten Orly Shrem, erstreckt sich die Wohnung über 313 m2 auf einem hohen Stock des legendären Gebäudes von Philippe Starck, mit zwei Balkonen von je 12 m2. Zwei Wohnungen in einem zu vereinen, genießt der Raum hohe Decken und atemberaubende Aussicht auf die Stadt und das Meer.
Das voll möblierte Apartment verfügt über ein geräumiges Doppelzimmer, eine luxuriöse Master-Suite mit privatem Balkon und nasser Sauna, ein zusätzliches Schlafzimmer, das derzeit als Büro genutzt wird, ein sicheres Innenzimmer (Mamad) verwandelt sich in einen Ankleideraum, sowie eine Designküche mit High-End-Geräten aus den besten Marken der Welt.
Die Bewohner der Yoo Towers genießen exklusive Annehmlichkeiten wie eine Business-Lounge, ein luxuriöses Spa mit einem voll ausgestatteten Fitnessraum, einem halb-Olympischen Schwimmbad, 24-Stunden-Sicherheit und makellos gepflegten Außenbereichen. Diese Unterkunft bietet eine perfekte Mischung aus Eleganz, Funktionalität und Komfort für diejenigen, die einen außergewöhnlichen Lebensstil suchen.
Parkplatz: 3
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und um einen Besuch in dieser Wohnung zu vereinbaren.
