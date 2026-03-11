  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Wohnquartier Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34063
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses luxuriöse Anwesen in den renommierten Yoo Towers von Tel Aviv bietet dank seines anspruchsvollen Designs und seiner privilegierten Lage ein außergewöhnliches Leben. Erstellt von dem berühmten Architekten Orly Shrem, erstreckt sich die Wohnung über 313 m2 auf einem hohen Stock des legendären Gebäudes von Philippe Starck, mit zwei Balkonen von je 12 m2. Zwei Wohnungen in einem zu vereinen, genießt der Raum hohe Decken und atemberaubende Aussicht auf die Stadt und das Meer. Das voll möblierte Apartment verfügt über ein geräumiges Doppelzimmer, eine luxuriöse Master-Suite mit privatem Balkon und nasser Sauna, ein zusätzliches Schlafzimmer, das derzeit als Büro genutzt wird, ein sicheres Innenzimmer (Mamad) verwandelt sich in einen Ankleideraum, sowie eine Designküche mit High-End-Geräten aus den besten Marken der Welt. Die Bewohner der Yoo Towers genießen exklusive Annehmlichkeiten wie eine Business-Lounge, ein luxuriöses Spa mit einem voll ausgestatteten Fitnessraum, einem halb-Olympischen Schwimmbad, 24-Stunden-Sicherheit und makellos gepflegten Außenbereichen. Diese Unterkunft bietet eine perfekte Mischung aus Eleganz, Funktionalität und Komfort für diejenigen, die einen außergewöhnlichen Lebensstil suchen. Parkplatz: 3 Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und um einen Besuch in dieser Wohnung zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$749,265
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,27M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,31M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
4-Zimmer-Wohnung in Kiryat Yovel, in der Nähe des Bezirks Beit Vagan. Mit dem städtischen Erneuerungsprojekt Potenzial (Pinouy-Binouy) haben bereits 60% der Miteigentümer unterzeichnet. Eine echte Gelegenheit zu ergreifen!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Alle anzeigen Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Die Wohnung befindet sich am Eingang zum Givat Mordechai, am Herzog Boulevard, in der Nähe von Emek Hatsvaim und dem Botanischen Garten. Es befindet sich auch am Fuße der neuen Straßenbahnstation, Kindergarten und Geschäfte. Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 95 m2 beschriftet ,…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen