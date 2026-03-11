Wohnquartier Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Im Herzen der Innenstadt von Jerusalem, in einer luxuriösen Residenz mit 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese neue Luxus-Wohnung auf einem hohen Stock, bietet eine seltene Lebensqualität und spektakuläre Aussicht auf die Stadt.
Die Wohnung entwickelt rund 48 m2 perfekt arrangiert und bietet ein elegantes und helles Wohnzimmer auf einer Terrasse von 4 m2 mit einer unglaublichen Aussicht, ideal zum Genießen von Ruhe und Licht den ganzen Tag. Das komfortable Zimmer verfügt über einen mamad, der Sicherheit und Funktionalität kombiniert. Jedes Detail wurde entworfen, um modernen Komfort in einer raffinierten Umgebung zu bieten.
Die Residenz bietet High-End-Services, mit einem Fitnessstudio im ersten Stock, einen Aufzug in Shabbat, sowie eine große gemeinsame Terrasse im 10. Stock ermöglicht die Installation einer Soccah. Die Lage ist außergewöhnlich: zentral, ruhig, in der Nähe der Straßenbahn, Geschäfte und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums.
Ein seltenes, helles und elegantes Anwesen, ideal für Gäste, die Prestige, Komfort und strategische Lage in Jerusalem suchen.
Verfügbar ab 1. März.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
