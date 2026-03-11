  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Wohnquartier Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$1,912
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34523
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Raoul Wallenberg

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen der Innenstadt von Jerusalem, in einer luxuriösen Residenz mit 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese neue Luxus-Wohnung auf einem hohen Stock, bietet eine seltene Lebensqualität und spektakuläre Aussicht auf die Stadt. Die Wohnung entwickelt rund 48 m2 perfekt arrangiert und bietet ein elegantes und helles Wohnzimmer auf einer Terrasse von 4 m2 mit einer unglaublichen Aussicht, ideal zum Genießen von Ruhe und Licht den ganzen Tag. Das komfortable Zimmer verfügt über einen mamad, der Sicherheit und Funktionalität kombiniert. Jedes Detail wurde entworfen, um modernen Komfort in einer raffinierten Umgebung zu bieten. Die Residenz bietet High-End-Services, mit einem Fitnessstudio im ersten Stock, einen Aufzug in Shabbat, sowie eine große gemeinsame Terrasse im 10. Stock ermöglicht die Installation einer Soccah. Die Lage ist außergewöhnlich: zentral, ruhig, in der Nähe der Straßenbahn, Geschäfte und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ein seltenes, helles und elegantes Anwesen, ideal für Gäste, die Prestige, Komfort und strategische Lage in Jerusalem suchen. Verfügbar ab 1. März.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$717,915
Wohnviertel Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,00M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$917,615
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,26M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,912
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
4 Zimmer Ferienwohnung 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerusalem 10. Stock, Arbeit geplant Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisiertes Wohnzimmer, Regalpulver, Warmwasserballon, Heizkörper, Rollläden Panzertür, Aufzug Preis: 2.300.000sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,53M
Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen S…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
von
$752,400
Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2+ Balkon 15m2 mit offenem Blick Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stück Etage 5 von 8 mit Aufzug 300 Meter vom Meer te 400 Meter von der Straßenbahn verbindet Bat Yam mit Tel Aviv in 12 Minuten Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.00…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen