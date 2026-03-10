Wohnquartier Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Verkaufen – Duplex Penthouse 5 Zimmer mit Panoramaterrasse und Pool
Ausgezeichnete Penthouse-Duplex auf der 11. und 12. Etage, bietet einen unverbauten Blick und einen modernen und hellen Wohnraum.
Die Wohnung besteht aus 119 m2 im 11. Stock mit einer Terrasse von 12 m2, sowie einem Master-Schlafzimmer im 12. Stock mit eigenem Bad und einem Balkon von 12 m2.
Eine große Terrasse von 110 m2, piscinable, ermöglicht es Ihnen, die Außenseite voll zu genießen.
Das Penthouse verfügt über drei Badezimmer, vier Toiletten und einen Parkplatz.
Die Arbeit hat bereits im Gebäude begonnen, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Dienstleistungen, Schulen und Transport.
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen