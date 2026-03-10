  1. Realting.com
Wohnquartier Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Netanja, Israel
von
$2,10M
;
1
ID: 34909
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkaufen – Duplex Penthouse 5 Zimmer mit Panoramaterrasse und Pool Ausgezeichnete Penthouse-Duplex auf der 11. und 12. Etage, bietet einen unverbauten Blick und einen modernen und hellen Wohnraum. Die Wohnung besteht aus 119 m2 im 11. Stock mit einer Terrasse von 12 m2, sowie einem Master-Schlafzimmer im 12. Stock mit eigenem Bad und einem Balkon von 12 m2. Eine große Terrasse von 110 m2, piscinable, ermöglicht es Ihnen, die Außenseite voll zu genießen. Das Penthouse verfügt über drei Badezimmer, vier Toiletten und einen Parkplatz. Die Arbeit hat bereits im Gebäude begonnen, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Dienstleistungen, Schulen und Transport.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
