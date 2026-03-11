  1. Realting.com
Wohnquartier Investissement hertzylia

Herzlia, Israel
von
$874,665
;
6
ID: 34187
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzlia
  • Adresse
    Asher Barash

Über den Komplex

Wohnung von 4 Zimmern in der Nähe der Reichmann Universität. Miklat im Gebäude. Sitzen auf einer sehr angenehmen Straße. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen. Sehr viel zu mieten.

Herzlia, Israel
