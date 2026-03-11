  1. Realting.com
Wohnquartier Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Tel-Aviv, Israel
$2,25M
ID: 34372
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaMaccabi, 49

Über den Komplex

Neuer exklusiver Verkauf! Ein einzigartiges und seltenes Mini-Penthouse für Stilliebhaber Lage bei 49 Yehuda HaMaccabi Straße In einem Neubau gebaut von Metropolis! Ferienwohnung 3 Zimmer mit 74 m2 Wohnfläche + 31 m2 Balkon. Schöne und geräumige Unterkunft. Sechster Stock! Ein gemütliches Hauptschlafzimmer mit Balkon. 2 Badezimmer und Dusche. Ein separater Parkplatz (gegen Aufpreis). Das Apartment bietet High-End-Services: Küchen Hacker (deutsch) und Geräte Esko und Gurnier. Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung! Parkett dreifache Dicke und Benutzerdefinierte Zimmermannschaft in der gesamten Wohnung! Alarmanlage. Audiosystem. Home Automation.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aschkelon, Israel
von
$485,925
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$837,045
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$3,39M
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanja, Israel
von
$771,210
Wohnquartier Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
