  4. Wohnquartier Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Wohnquartier Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Chadera, Israel
von
$1,03M
10
ID: 34493
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

Über den Komplex

BZH Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Straße von Hamochava zu erwerben! - Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2, - Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen, - Warmer und gemütlicher Salon, - Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Essbereich, - Ein sicherer Halbraum im Erdgeschoss, - Im Obergeschoss eine sehr geräumige Elternsuite mit eigener Terrasse, - 3 Kinderzimmer und ihr Badezimmer, - Kleines Zimmer auf der Rückseite des Gartens (z.B. Möglichkeit, es in ein Büro zu verwandeln), - Ein Parkplatz, - Cadastre in guter Ordnung, - Keine gemeinsame Gasse! Vorteile dieser Location: Ruhige Wohnstraße, im Herzen eines Pavillons in einer halbveröffentlichten Straße, am Rande des Stadtzentrums von Hadera! In der Nähe von Schulen, Restaurants und Kinderpark, der französischsprachigen Gemeinschaft Chevet A'him, andere Synagogen, Hauptstraßen, Einkaufszentren, Busse, Bahnhof. Preis: nur 3.300.000 NIS! Kontaktieren Sie uns! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
