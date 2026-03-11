  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Prix en baisse

Wohnquartier Prix en baisse

Jerusalem, Israel
von
$655,215
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34356
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ihr Fuß in Jerusalem! In einem neuen Gebäude, ein paar Resorts im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Transport und Geschäften. Das Apartment verfügt über eine doppelte Sonneneinstrahlung (Ost und Süd), einen mamad (Safe Room). 6 m2 Keller und Klimaanlage. Volle Zugänglichkeit.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$721,050
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
ZU VERKAUFEN – NINE 4 TEILe NÄHREN DER SEA MIT PARKEN, TERRASS UND HABEN Fläche: 92 m2 + 8 m2 Terrasse Lage: Ruhige Straße in der Nähe von Royal Beach 3 Schlafzimmer (eins mit Zuflucht) 2 Badezimmer 2 Toiletten Neues Gebäude Parkplatz Höhle Preis berechnet: ILS 7,800.000 Kontaktieren Sie uns…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,47M
Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, 5 Zimmer in 4 umgewandelt, bei "Youd Alef" rue Kineret. Unerlaubter, sonniger Meerblick, hochwertige Annehmlichkeiten. Nicht ernst
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen