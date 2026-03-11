  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Appartement a vendre renove a ashdod

Wohnquartier Appartement a vendre renove a ashdod

Aschdod, Israel
von
$893,475
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34568
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Moshe Ibn Ezra, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf renoviert in Ashdod von 154 m2 mit Keller in "HE" in der Nähe von Geschäften, Schulen, Synagogen, Bus

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Wohnviertel Magnifique maison
Jerusalem, Israel
von
$5,71M
Wohnviertel Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Israel
von
$877,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre renove a ashdod
Aschdod, Israel
von
$893,475
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$993,795
Im Herzen von Nahlaot, einem lebendigen und authentischen Viertel von Jerusalem, bekannt für sein Gemeinschaftsleben, seine Synagogen, seine warme Atmosphäre und seine unmittelbare Nähe zu Shouk Mahane Yehuda und dem Stadtzentrum. Eine hochbegehrte Adresse sowohl von religiösen Familien als …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$391,875
zwei Stücke sublimieren hoch stehend mit Meerblick Nur zu besuchen Terrasse Pool etc... die Spitze
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Wohnviertel 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
von
$830,775
Ausgezeichnete Investitionen im Norden von Tel Aviv und sehr angenehm zu leben. In einem neuen Ladengebäude nach TAMA - hochstehende - 2 Zimmer von 45 m2 renoviert und optimiert von einem Architekten - 3 Meter hoch unter Decke - ruhig und hell gegenüber Süd - voll möbliert - Shelter im Gebäu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen