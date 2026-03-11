  1. Realting.com
Wohnquartier Bureau a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$5,330
;
3
ID: 34517
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mamilla

Über den Komplex

Das Hotel liegt in der begehrtesten Gegend von Jerusalem, in einem authentischen, pastoralen und ruhigen Komplex. Großer Hauptraum Tagungsraum von 63 m2 9 Einzelbüros mit Fenstern, jeweils 11 bis 17 m2 Gut gepflegt Aufzug Parkmöglichkeit MwSt.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
