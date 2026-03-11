  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Neuf en centre ville tres lumineux

Wohnquartier Neuf en centre ville tres lumineux

Ra’anana, Israel
$2,727
4
ID: 34163
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Über den Komplex

Français Français
Stadtzentrum. Neues Gebäude. Vier Zimmer leben nie. 5. Stock. hell. Parkplatz. ab Juni 2026

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

