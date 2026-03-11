  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove

Tel-Aviv, Israel
$1,82M
10
ID: 34467
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Khovevei Zion

Über den Komplex

Français
Hovevei Tsion, Wohnstraße 2 Schritte vom Strand 3 Zimmer renoviert mit geräumigem Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche und sehr schönem Balkon 80m2 Balkon 2 Duschräume Zweiter Stock Aufzug Parkplatz 5.800.000 Nis

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Appartement a louer a mamila
Jerusalem, Israel
von
$12,540
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,18M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, Ein neues High-End-Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Wohnung 4 Zimmer Stock 1, 92m2 + 12m2 Terrasse mit 2 Parkplätzen und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepla…
Immobilier.co.il
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$893,475
In der gesuchten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade von HaMesila Park, die direkt nach Moshava Germanit führt, ein paar Minuten vom Hadar Einkaufszentrum und Talpiot Supermarkets entfernt – alles ist leicht zu erreichen! In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qualitätsen…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
sublimiert 4 Stück neuestes Gebäude auf barnea umbenannt Blick auf das Meer hoch stehend
Immobilier.co.il
