Wohnquartier Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Neu zum Verkauf ausschließlich
7 Dizengoff Street
In der Nähe von Habima Square und Rothschild Boulevard, im Herzen der Stadt
In der Nähe der Straßenbahn
Große geräumige Wohnung
Über 110 m2
4,5 Zimmer mit einer Master-Suite mit Bad
(Möglichkeit, einfach 5 geräumige Zimmer zu schaffen)
Angenehme sonnige Terrasse von 2 m2 von einem der Schlafzimmer auf der Rückseite zugänglich.
Erste Etage mit Aufzug
Facade
Dreifache Exposition
Regulärer Parkplatz am Tabu
Bauen mit Schutz!
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen