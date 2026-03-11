  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Wohnquartier Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34206
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neu zum Verkauf ausschließlich 7 Dizengoff Street In der Nähe von Habima Square und Rothschild Boulevard, im Herzen der Stadt In der Nähe der Straßenbahn Große geräumige Wohnung Über 110 m2 4,5 Zimmer mit einer Master-Suite mit Bad (Möglichkeit, einfach 5 geräumige Zimmer zu schaffen) Angenehme sonnige Terrasse von 2 m2 von einem der Schlafzimmer auf der Rückseite zugänglich. Erste Etage mit Aufzug Facade Dreifache Exposition Regulärer Parkplatz am Tabu Bauen mit Schutz!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Balcon sur la mer
Aschdod, Israel
von
$705,375
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$9,405
Wohnviertel Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanja, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,88M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
UNIQUE JARDIN APPARTIN mit PRIVATE PISCINE UND PARKEN • 3 Stück • 2 Schlafzimmer • 1 Ankleidezimmer • 1 Badezimmer, 1 Toilette • Voll möbliert • 90 m2 + 100 m2 • Privater Garten mit Pool • Privatparkplatz Ort Habima / Boulevard Rothschild Preis: IL 9,500,000 Kontaktieren Sie uns für weite…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cottage de 5 pieces haut de gamme
Wohnviertel Cottage de 5 pieces haut de gamme
Chadera, Israel
von
$4,076
BZH Geräumiges und perfekt eingerichtetes Ferienhaus, ideal für eine Familie auf der Suche nach einer hohen Lebensqualität, Komfort und Privatsphäre. Eigenschaften der Immobilie: • 5 Stück • 185 m2 Wohnfläche • Landschaftsgarten mit Grillplatz • 3×5 Schwimmbad mit Gasheizung • Elektrische …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra’anana, Israel
von
$2,16M
Cottage von 8,5 Stücken mit einem potenziellen Riesen. Vor einem Park. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn. Ruhige Gegend. Großer Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen