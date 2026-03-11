  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Wohnquartier Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Aschdod, Israel
von
$1,47M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34710
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kinneret

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, 5 Zimmer in 4 umgewandelt, bei "Youd Alef" rue Kineret. Unerlaubter, sonniger Meerblick, hochwertige Annehmlichkeiten. Nicht ernst.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$896,610
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$806,949
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,47M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,39M
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
* Charmante kleine 2 Zimmer * 40m2 mit mamad * Modernes und gepflegtes Gebäude * Tiefgarage * Strand schließen und Marina de Tel Aviv
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Zum Verkauf – Wohnung 4,5 Zimmer mit Meerblick in Gan HaIr Komplex, Bat Yam. Geräumige Wohnung befindet sich im 10. Stock von 20 in einem modernen und gesuchten Turm. Es bietet 108 m2 Wohnfläche und einen Balkon von 12 m2 mit offenem Meerblick. Ausgezeichnete Belichtung, sehr hell und gut b…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen