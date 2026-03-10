  1. Realting.com
  Wohnquartier A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Wohnquartier A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Netanja, Israel
$2,665
7
ID: 34833
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Nitsa

Über den Komplex

Nitza Street, Netanya Diese Wohnung ist ideal für Liebhaber des Meeres, nur wenige Schritte von der schönen Wanderung von Netanya entfernt. In der Nähe von Cafés, Restaurants, Supermärkten und dem Strand. Details zum Apartment : HaTerrassa Gebäude, gegenüber dem Meer Luxusgebäude mit 3 Aufzügen Custodian rund um die Uhr Schwimmbad Sporthalle Balkon mit offenem Meerblick Tiefgaragen in Tabou Große, geräumige und sehr helle Wohnung Sicheres Zimmer (mamad) Zwei Duschräume Voll möbliert – alles, was Sie tun müssen, ist die Platzierung Ihrer Koffer

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

