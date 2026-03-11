Wohnquartier Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer erstklassigen Stadtlage.
Hauptmerkmale:
- Innenraum: ca. 170 m2 sorgfältig gestalteter Wohnraum.
- Freiräume: 49 m2 Balkone und eine bemerkenswerte Dachterrasse von 45 m2, mit einer genehmigten Genehmigung für die Installation eines Pools.
- Private Lift: Direkter Zugang zu Ihrem Penthouse für ultimativen Komfort.
- Arrangement: Geräumiges Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, darunter eine grandiose Elternsuite und ein mamad (Safe Room).
- zusätzlicher Speicherplatz: 8 m2 dedizierter Speicherplatz.
- Parkplatz : Zwei private Parkplätze inklusive.
Dieses Penthouse mit hochwertigen Materialien und sorgfältiger Liebe zum Detail bietet einen unvergleichlichen Lebensstil in einem der beliebtesten Viertel von Tel Aviv.
Ein flexibler Zahlungsplan steht für diejenigen bereit, diese seltene Gelegenheit zu ergreifen.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen