  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Wohnquartier Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
;
9
ID: 34067
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Feivel, 11

Über den Komplex

Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer erstklassigen Stadtlage. Hauptmerkmale: - Innenraum: ca. 170 m2 sorgfältig gestalteter Wohnraum. - Freiräume: 49 m2 Balkone und eine bemerkenswerte Dachterrasse von 45 m2, mit einer genehmigten Genehmigung für die Installation eines Pools. - Private Lift: Direkter Zugang zu Ihrem Penthouse für ultimativen Komfort. - Arrangement: Geräumiges Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, darunter eine grandiose Elternsuite und ein mamad (Safe Room). - zusätzlicher Speicherplatz: 8 m2 dedizierter Speicherplatz. - Parkplatz : Zwei private Parkplätze inklusive. Dieses Penthouse mit hochwertigen Materialien und sorgfältiger Liebe zum Detail bietet einen unvergleichlichen Lebensstil in einem der beliebtesten Viertel von Tel Aviv. Ein flexibler Zahlungsplan steht für diejenigen bereit, diese seltene Gelegenheit zu ergreifen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Wohnviertel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
In der Molcho Street, direkt in Neve Tzedek, seinen Geschäften, Charme und Atmosphäre, genießt diese Wohnung eine angenehme städtische Umgebung, in der Nähe von Geschäften, Cafés, öffentlichen Verkehrsmitteln und allen Annehmlichkeiten des Alltags. Die Molcho Street ist für ihre Wohn-Beruhig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,03M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Neun zum Verkauf Exklusiv Befindet sich bei 93-97 Weizmann Street (Pinkas Ecke) In einem neuen qualitativ hochwertigen Projekt unterschrieben Tzemach Hammerman und die Rozio Gruppe! Architekt: Gidi Bar Orian In der Nähe von Hayarkon Park Renoviertes 4-Zimmer-Wohnung mit hochstehender Archite…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
