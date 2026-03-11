  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Netanja, Israel
von
$896,610
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34291
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der städtischen Dynamik und der erhaltenen Natur der Iris Reserve. Das Projekt • 4 moderne und elegante Türme • Apartments mit 3, 4 und 5 Zimmern, sowie High-End Penthäuser • Große Terrassen und raffinierte Dienstleistungen • Privater Parkplatz für jede Wohnung • Design Eingangshalle und Wohnclub in jedem Gebäude Projektmerkmale • Doppelhohe Lobby, dekoriert von einem Innenarchitekten • Drei Lifte inklusive chabbatic • Blick auf die ersten Etagen • Bankgarantie: Mizrahi Tefahot • Arbeitsbeginn: März 2025 • Voraussichtliche Lieferung: September 2028 • Fördermöglichkeiten: 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung • Hochstehende Dienstleistungen Merkmale der Ferienwohnungen • Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern • Zentrale Klimaanlage • Design Badezimmermöbel • Hochdruck-Mischerventil • Qualitäts-Innentüren • Anpassbare Küche • Elektrische Geschäfte in der gesamten Wohnung (außer Mamad) Typologien verfügbar • 3 Zimmer – 79 m2 + 9,5 m2 Terrasse • 4 Zimmer – 96 m2 + 12 m2 Terrasse • 5 Zimmer – 121 m2 + 15 m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$896,610
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Wohnviertel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$5,442
Neu zu vermieten in dem gesuchten und luxuriösen Projekt der "Migdal Hanesharim", mit einer prächtigen Eingangshalle, einer Wache am Eingang und Tiefgarage. Im 7. Stock, ein neues Büro und hochstehendes mit einer Bruttofläche von 248 m2, mit zwei Ausstellungen. Es bietet einen grünen Blick a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Das Hotel liegt auf der sehr beliebten Bograshov Straße, nur 2 Gehminuten vom Meer entfernt, dies Das Apartment stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit im Herzen von Tel Aviv dar. Details der Immobilie Fläche: 68 m2 gut angeordnet Etage: 1. von 4 (kein Aufzug) Ausrichtung: Ost – helle Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalem, Israel
von
$899,745
Haneviim 44 2 Zimmer 50m2 Soccah Terrasse 2. Stock mit Aufzug Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen