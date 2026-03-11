  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34481
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ideale Lage neben Shenkin Street in der Nähe des Shouk Hacarmel Apartment3 Zimmer 93 m2 + 8,5 m2 Balkon 4. Stock hinter (sehr ruhig) Stellplatz in einem Robotersystem Sei vorsichtig! Im Vergleich zum Wohnungsplan wurde das kleine Zimmer an die Küche entfernt C IS A 3 PIECES

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Residence boutique dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Sie sehen gerade
Wohnquartier Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra’anana, Israel
von
$1,16M
Schöne Oberfläche von 126 m2 Netz. Wohnung 4. Stock mit Terrasse von 14 m2. Ansicht deaktivieren. Erneuertes Gebäude. Parkplatz. Stadtzentrum von Raanana . in der Nähe aller Waren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Dieses charmante und helle Apartment im europäischen Stil bietet eine komfortable Wohnumgebung in einer idealen Lage. Mit einer Fläche von 89 m2 befindet es sich im 3. und oberen Stock eines renovierten und gepflegten Gebäudes. Es umfasst drei sorgfältig gestaltete Zimmer: ein geräumiges Woh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
von
$827,640
Ramat Gan – Das Wohnzentrum von Grand Tel-Aviv Nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt verkörpert die Stadt Ramat Gan die perfekte Balance zwischen Modernität, Natur und Lebensqualität. Es ist ein privilegiertes Ziel für Familien und Investoren und bietet eine ruhige Wohnumgebung in unmitt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen