Wohnquartier 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
NEU AUF DER MARKT!
In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot.
In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen.
Wunderschöne neue und geräumige 4-Zimmer-Wohnung von 106 m2, mit 11 m2 Terrasse des Wohnzimmers und einer Dreiecksterrasse, die aus dem Hauptschlafzimmer mit herrlichem Blick nach Südwesten kommt!
Ein echter Schlag:
• Separate und hochwertige Küche
• Starkes Zimmer (Mamad)
• Parental-Suite mit eigenem Bad
• Zusätzliches Badezimmer
• Bodenheizung
• Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer
• Smart Home System
• Private Tiefgarage
• Höhle
Soforteintrag.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen