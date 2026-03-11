  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Wohnquartier 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Jerusalem, Israel
$2,978
ID: 34360
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

Über den Komplex

NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Wunderschöne neue und geräumige 4-Zimmer-Wohnung von 106 m2, mit 11 m2 Terrasse des Wohnzimmers und einer Dreiecksterrasse, die aus dem Hauptschlafzimmer mit herrlichem Blick nach Südwesten kommt! Ein echter Schlag: • Separate und hochwertige Küche • Starkes Zimmer (Mamad) • Parental-Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Soforteintrag.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnquartier 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,978
