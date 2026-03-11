  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite

Ra’anana, Israel
von
$1,77M
;
4
ID: 34478
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Moshe Wilensky

Über den Komplex

RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Ferienwohnung 6 Zimmer 156m2 + 12m2 Terrassenboden 5, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Geplante Lieferung : Anfang 2028

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

