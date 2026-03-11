  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Wohnquartier A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
;
10
ID: 34469
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Weizmann, 57

Über den Komplex

Français
Zum Verkauf – Renovierte Familienwohnung, Premium Lage Tel Aviv Diese helle Wohnung von 96 m2 bietet eine ideale Konfiguration für das Familienleben in einer ruhigen und Wohnumgebung. Wesentliche Merkmale: 96 m2 + Terrasse von 15 m2 3 Schlafzimmer mit Master-Suite 2 Badezimmer Hohe Deckenhöhe Dreifache Verglasung, ausgezeichnete Orientierungen Eigene Klimaanlage High-End-Dienstleistungen: 600.000 NIS-Werke pro Architekten bereits bezahlt Schuller Küche, Premium-Materialien, Einbaubeleuchtung Möglichkeit, Farben und Oberflächen vor der Lieferung zu wählen Neueste Gebäude mit Aufzug, einschließlich privater Parkplatz. Verfügbare Optionen: Keller und zweiter Parkplatz. Preis : 6,800.000 NIS Ein seltenes Anwesen, kombiniert gesuchte Lage, gehobene Renovierung und modernen Komfort.

Tel-Aviv, Israel
Wohnquartier A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
