  4. Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Tel-Aviv, Israel
$2,85M
6
ID: 34605
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin

Über den Komplex

In einem sehr schönen Gebäude Sheinkin Street Mini Penthouse mit einer Oberfläche von 96m2 mit Terrasse von 40 m2 auf einer Ebene bestehend aus 2 Schlafzimmern + großem Wohnzimmer 3. Stock mit Aufzug Offene Sicht

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
