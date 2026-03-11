Wohnquartier Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina
Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt
Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen atemberaubenden Blick und eine außergewöhnliche Umgebung in der Nähe aller Annehmlichkeiten.
Eigenschaften der Immobilie:
Fläche: 150 m2 verteilt auf zwei Ebenen
5 Zimmer: Geräumiges helles Wohnzimmer, 4 komfortable Schlafzimmer, 2 moderne Badezimmer
Voll ausgestattete offene Küche mit hochwertigen Materialien
Private Terrasse: Genießen Sie einen offenen Blick auf das Meer und die Marina
Doppelexposition: Die Wohnung genießt natürliches Licht den ganzen Tag
Privatparkplatz
Highlights:
Vorzügliche Lage nur 2 Gehminuten vom Strand entfernt, um die Meeresvergnügungen voll zu genießen
Ruhige und sichere Wohngegend, in der Nähe aller Geschäfte, Restaurants, Schulen und Verkehr
Top-of-the-Range Dienstleistungen: Zentrale Klimaanlage, Pflegende Ausrüstung
Dieses seltene und außergewöhnliche Anwesen ist perfekt für diejenigen, die eine raffinierte, moderne und komfortable Wohnumgebung in einem der beliebtesten Gegenden Israels suchen.
Warten Sie nicht, dieses einzigartige Anwesen zu besuchen!
Kontaktieren Sie uns heute, um einen Besuch zu planen und alles zu entdecken, was diese außergewöhnliche Wohnung zu bieten hat.
Standort auf der Karte
Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen