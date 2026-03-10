  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Penthouse a vendre a netania

Netanja, Israel
von
$1,10M
5
ID: 34797
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

Über den Komplex

VERKAUF – PENTHOUSE IN NETANYA Schönes Penthouse im Herzen von Netanya, nur 5 Gehminuten von Kikar und dem Strand entfernt. Fläche: 175 m2 5 Stück 4 Toiletten 3 Badezimmer Balkon + große Terrasse Ferienwohnung Mamad (safe room) 2 Parkplätze 8. Stock Helle, geräumige und ideal gelegene Wohnung. Rita : 0545464082

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
