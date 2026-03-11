  1. Realting.com
  Wohnquartier Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
;
10
ID: 34212
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaLevi, 94

Über den Komplex

Français Français
Im Herzen der Stadt Neun und exklusiv Yehuda Halevi 94 - Neubau und außergewöhnliches Gebäude 4 schöne neue Zimmer mit Aufzug und mamad Parkplatz Sonnenterrasse Abhängigkeit/Betreuer-Eater Die Wohnung befindet sich im Rücken, ruhig! 4 Zimmer von 93 m2 + sonnige Terrasse von 10 m2 3. Stock mit Aufzug Südostorientierung

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
