Wohnquartier Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Chadera, Israel
von
$623,865
;
10
ID: 34319
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Français Français
BZH RE/MAX Hadera von Ra Eigenschaften: - Ein Duplex von ca. 150 m2 ursprünglich 5 Stück verwandelt in 4 Stücke! - Ja. Auf der 5. und 6. Etage, - Schöne Küche, ausgestattet mit zahlreichen Lager- und Essbereich, - Geräumiges Wohn- und Esszimmer mit Zugang zu einer ersten Terrasse von 6 m2, - 2 große Schlafzimmer, - Ein Badezimmer und Gästetoilette, - Ein Wäscheraum, - Obergeschoss: eine XXL-Master-Suite, mit eigenem Bad, - Eine herrliche Terrasse-Souccah von ca. 50 m2 südwestlich exponiert! - Clearing mit integriertem Speicherplatz, - Cave auf der Terrasse, - Eine Unterkunft im Gebäude, - Parkplatz! Das Duplex befindet sich in einem ruhigen Kondominium von 6 Etagen, gut gepflegt, schöne Lobby, Aufzug, gemeinsamen sicheren Raum im Gebäude. Duplex mit großem Potenzial im Herzen von Hadera, in der Nähe von Gemeinden, Geschäften und Annehmlichkeiten zu einem unglaublichen Preis! Für einen Besuch kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Chadera, Israel
Sie sehen gerade
Wohnquartier Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Chadera, Israel
von
$623,865
