  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

Wohnquartier Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

Jerusalem, Israel
von
$971,850
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34845
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen in Arnona Apartment 3 Zimmer - Rue HaShofet Ich bin nicht da. Ca. 80 m2, 8. Stock, Balkon 6 m2, hell, offen. Parkplatz und Keller. Ruhig und gesucht Nachbarschaft.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aschkelon, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Wohnviertel Appartements parfaits et meubles avec vue sur la mer et les jardins bahai entierement meubles et deja loues pour y vivre ou pour investissement
Haifa, Israel
von
$374,633
Übersetzungen EN → EnglischFR → Hebräisch EN → RussischFR → ItalienischFR → SpanischFR → Portugiesisch Englisch Hebräisch Italienisch Spanisch Portugiesisch Russisch zurück Unsere Dienstleistungen Die Website Banner Versand 2004-2025© Powered by VDEDesign ANNOUNC Verkauf (3) Neue Proj…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Alle anzeigen Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß neben dem Meer! Eigenschaften: - Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien, - Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-V…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen