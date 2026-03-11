  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34486
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 37

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses Apartment befindet sich in der Frishman Street, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bietet eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv. Die sehr begehrte Straße bietet sofortigen Zugang zu Stränden, Cafés, Restaurants und renommierten Hotels, während weiterhin angenehm zu leben. In einem renovierten Gebäude mit einem miklat entwickelt die 3-Zimmer-Wohnung eine großzügige Fläche von 95 m2. Das Hotel liegt im 6. Stock mit Aufzug, es genießt drei Orientierungen Norden, Westen und Süden, um eine schöne Helligkeit zu gewährleisten. Eine Innenterrasse bietet einen teilweisen Meerblick. Ein seltenes Anwesen, ideal für Hauptresidenz, Fuß-zu-Erde- oder Erbe-Investitionen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Wohnviertel Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
von
$16,46M
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$742,995
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,39M
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Zu verkaufen, 2-Zimmer-Wohnung in einer zentralen und gesuchten Gegend von Tel Aviv, In der Nähe von Geschäften, Cafés und Transport. Wohnung von 50 m2 im 2. Stock (hoch 2. Stock) in einem kürzlichen Gebäude ca. 5 Jahre. Das Apartment verfügt über ein sicheres Schlafzimmer (Mamad), ein he…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen