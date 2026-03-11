  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$3,45M
;
2
ID: 34205
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hadassa, 15

Über den Komplex

Français Français
Neu im Verkauf ausschließlich Hadassah 6 - im angesehenen und gesuchten Gan Ha'ir Turm Helle und gepflegte Wohnung von ca. 163 m2 Praktische Tiefgarage 7. Stock Blick offen nordwestlich vom Wohnzimmer (Wohnzimmer und Küche) und östlich von den Zimmern Das Gebäude profitierte von einer kompletten Außensanierung und einer komplett bezahlten Dachsanierung! Die Vorteile des Turms: Ein neuer Wellnesskomplex auf der Dachterrasse, darunter: * Olympiapool * Geräumiges und modernes Fitnessstudio * Trocken- und Nasssauna * Jacuzzi Custodian am Eingang rund um die Uhr Ein großer, gut ausgestatteter Raum mit Duschen und Toiletten Ein Platz für Bewohner mit Zugang zu einem privaten Garten Grüne Umwelt

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
