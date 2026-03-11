Wohnquartier Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neu im Verkauf ausschließlich
Hadassah 6 - im angesehenen und gesuchten Gan Ha'ir Turm
Helle und gepflegte Wohnung von ca. 163 m2
Praktische Tiefgarage
7. Stock
Blick offen nordwestlich vom Wohnzimmer (Wohnzimmer und Küche) und östlich von den Zimmern
Das Gebäude profitierte von einer kompletten Außensanierung und einer komplett bezahlten Dachsanierung!
Die Vorteile des Turms:
Ein neuer Wellnesskomplex auf der Dachterrasse, darunter:
* Olympiapool
* Geräumiges und modernes Fitnessstudio
* Trocken- und Nasssauna
* Jacuzzi
Custodian am Eingang rund um die Uhr
Ein großer, gut ausgestatteter Raum mit Duschen und Toiletten
Ein Platz für Bewohner mit Zugang zu einem privaten Garten
Grüne Umwelt
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
