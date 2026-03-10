  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Wohnquartier Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Aschdod, Israel
von
$2,48M
;
9
ID: 34741
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

Selten auf der Gegend: High-End-Villa befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Ashdod, ein paar Schritte vom Strand, in der zweiten Linie des Meeres. Eine Immobilie, die Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität bietet, ideal für eine Familie oder eine außergewöhnliche Residenz. Bebaute Fläche: 280 m2 auf 3 Ebenen Land : 320 m2 Ausstattung: privater Pool, Aufzug Großzügige Volumen, ausgezeichnete Verteilung von Räumen, schöne Helligkeit und ruhige Umgebung in der Nähe des Meeres. Ein Haus, das Premium-Standort, seltene Dienstleistungen und Potenzial zur Verbesserung kombiniert. Weitere Informationen und Besuch auf Anfrage.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

