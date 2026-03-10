  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part

Aschkelon, Israel
von
$485,925
;
5
ID: 34748
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Lakhish, 10

Über den Komplex

Français Français
4 Zimmer Ebene Stadtzentrum

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,41M
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten von der Innenstadt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$837,045
Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage. Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren. PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Mini Penthouse von 4,5 Zimmern mit Terrasse von 27m2 . Keller und 2 Parkplätze. Fitnessstudio ohne Gebäude, 2 Schritte vom See
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
