  4. Wohnquartier Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera

Chadera, Israel
ID: 34078
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

BZH Kleine, sehr nette 3-Zimmer-Wohnung exklusiv im Herzen des Stadtzentrums und ruhig in Hadera! Eigenschaften: - Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 70 m2, - Terrasse, - Ja. Im 4. Stock auf 6, - Aufzug, - Cadastre! - Tolle Lage! - Toller Preis! Am Fuße des Gebäudes, ein Carrefour Supermarkt, ein Kindergarten und ein paar Minuten vom Busbahnhof und den Straßen. In der Nähe der französischsprachigen Gemeinde Kavod Hatorah. Ausgezeichnete Investition! Premium-Vermietung! Raphel Benguiguigui, RE/MAX Hader Berufslizenz 313736

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Chadera, Israel
