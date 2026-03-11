  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat HaSharon
  4. Wohnquartier Opportunite a hertzilya investissement

Ramat HaSharon, Israel
von
$924,825
7
ID: 34194
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat HaSharon

Über den Komplex

Français Français
Heute eine Wohnung von 3,5 Zimmern befindet sich im 1. Stock. In 4 bis 5 Jahren wird das Gebäude zerstört und wieder aufgebaut werden Sie profitieren von 30 m2 zusätzliche .d ein Stockwerk erhöht von einer Terrasse von 12 m2 von einem Parkplatz und einem Keller. eine reale Gelegenheit des Mehrwerts.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Bat Yam, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel A ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$717,915
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Wohnviertel Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,912
