  4. Wohnquartier A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
10
ID: 34521
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Lilienblum, 46

Über den Komplex

In einem neuen Gebäude, Lilienblum Street, in der Nähe von Neve Tzedek, Rothschild Boulevard und Nahalat Binyamin. Ferienwohnung 3 Zimmer, 72 m2. Balkon mit offenem Blick Fassade * Helle Wohnung, gut eingerichtet * Geräumiges Wohnzimmer offen nach außen. * Moderne und saubere Oberflächen. * Mamad (safe room). * Klassische Privatparkplätze * Höhle Verkaufspreis: 5,600.000

Tel-Aviv, Israel
Wohnquartier A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
