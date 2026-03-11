  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Au centre bonne occasion renove

Wohnquartier Au centre bonne occasion renove

Netanja, Israel
von
$613,206
;
5
ID: 34178
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

Kleine Wohnung von 3 Zimmern im 6. Stock sehr hell. Renovieren vor zwei Jahren. 1/4 h zu Füßen des Meeres Verfolgung. Aufzug. Miklat im Gebäude. Viel Charme.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
