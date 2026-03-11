  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Wohnquartier Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34214
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot HaZionut, 3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In der 3 Zion Boulevard Street, einer renommierten und hochbegehrten Adresse. Eine einzigartige, geräumige, helle und schöne Wohnung! Im 5. Stock genießt diese Wohnung einen ausgezeichneten Verkehr auf vier Achsen! Eine 5-Zimmer-Wohnung mit großem Potenzial und idealer Anordnung. Baufläche von 146,5 m2* (gross). Ein Balkon von 12 m2 wird hinzugefügt. Und ein 9 m2 Vestibule. Entscheidung des Ausschusses! Ein intimes Luxusgebäude von nur 6 Wohnungen. Zwei Standardparkplätze im Keller. Direkter Aufzug. Shelter.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,665
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$423,225
In der neuen Nachbarschaft von Netivot Das Ramot Yoram Bezirk in der Mitte der Expansion angrenzend an den Neve Sharone Bezirk. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung innerhalb von 2 Jahren .With Bankgarantie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Zu verkaufen bei 29 rue Bari, eine angesehene und gesuchte Adresse. In der Nähe der Straßenbahn. Im renommierten Immobilienprogramm TAMA des Entwickler Boulevard, derzeit in der Bauphase (Zahlung der Kosten und Erhalt der bevorstehenden Baugenehmigung) ! 4-Zimmer-Wohnung (119 m2 Wohnfläche +…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnung mit einem sehr geräumigen, sehr klaren und völlig unverbauten Blick Situe hat zwei Schritte vom Kikar und dem Strand Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen