Wohnquartier Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

WOHNUNG FÜR SALE – 4 TEIL – TEL AVIV-YAFO
Ruhige Straße bei Ben Gurion und Ben Yehuda
2. Stock von 6
122 m2 insgesamt (104 m2 innerhalb + 14 m2 Terrasse)
4 m2 Lagereinheit auf dem Boden -1
2 benachbarte Parkplätze in einem robotischen Parksystem
Master Schlafzimmer mit eigenem Bad
Allgemeines Badezimmer mit Balkon
Sicheres Zimmer (Mamad) und Kinderzimmer
Ein paar Schritte vom Strand entfernt!
Über die Nachbarschaft:
Das Ben Gurion Gebiet in Tel Aviv ist eine der gefragtesten in der Stadt, bekannt für seine dynamische Atmosphäre und Nähe zum Strand. Dieses Gebiet in der Nähe des Boulevards Ben Gurion vereint perfekte städtische Annehmlichkeiten und Entspannung am Meer. Die Bewohner genießen einen einfachen Zugang zu Cafés, Restaurants, Geschäften und kulturellen Orten, alle nur wenige Gehminuten. Ben Gurion ist mit seiner zentralen Lage, ausgezeichneten öffentlichen Verkehrsmitteln und einer lebhaften und dennoch anspruchsvollen Atmosphäre ideal für diejenigen, die einen dynamischen Lebensstil im Herzen von Tel Aviv suchen.
Preis: NIS 8,800.000
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch vereinbaren!
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
