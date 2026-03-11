  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Wohnquartier Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
von
$2,76M
;
4
ID: 34634
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

Über den Komplex

Français Français
WOHNUNG FÜR SALE – 4 TEIL – TEL AVIV-YAFO Ruhige Straße bei Ben Gurion und Ben Yehuda 2. Stock von 6 122 m2 insgesamt (104 m2 innerhalb + 14 m2 Terrasse) 4 m2 Lagereinheit auf dem Boden -1 2 benachbarte Parkplätze in einem robotischen Parksystem Master Schlafzimmer mit eigenem Bad Allgemeines Badezimmer mit Balkon Sicheres Zimmer (Mamad) und Kinderzimmer Ein paar Schritte vom Strand entfernt! Über die Nachbarschaft: Das Ben Gurion Gebiet in Tel Aviv ist eine der gefragtesten in der Stadt, bekannt für seine dynamische Atmosphäre und Nähe zum Strand. Dieses Gebiet in der Nähe des Boulevards Ben Gurion vereint perfekte städtische Annehmlichkeiten und Entspannung am Meer. Die Bewohner genießen einen einfachen Zugang zu Cafés, Restaurants, Geschäften und kulturellen Orten, alle nur wenige Gehminuten. Ben Gurion ist mit seiner zentralen Lage, ausgezeichneten öffentlichen Verkehrsmitteln und einer lebhaften und dennoch anspruchsvollen Atmosphäre ideal für diejenigen, die einen dynamischen Lebensstil im Herzen von Tel Aviv suchen. Preis: NIS 8,800.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch vereinbaren!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

